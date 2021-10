Les gros coups de vent de ces dernières semaines provoquent l'envolée des prix à la criée de Cherbourg! Les intempéries ont en effet cloués à quai de nombreux chalutiers de Cherbourg, Barfleur, Saint-Vaast ou Carteret. Ce qui provoque cette augmentation, concentrée essentiellement sur la Saint-Jacques, la sole, le turbo et le bar. Du côté des poissonneries et des restaurateurs, on indique toutefois que les prix ne monteront pas.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire