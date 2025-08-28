En ce moment Cavale COEUR DE PIRATE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Normandie. "Je suis toujours très impatiente de reprendre !" Près de 42 000 enseignants font leur rentrée ce vendredi

Education. En Normandie, 41 988 enseignants du premier et du second degré font leur rentrée, vendredi 29 août 2025, trois jours avant les élèves. Dans la petite école de La Haye-du-Teil dans l'Eure, Laëtitia Muelle, la directrice, attend toujours ce moment avec une certaine impatience.

Publié le 28/08/2025 à 17h58 - Par Pierre Durand-Gratian
Normandie. "Je suis toujours très impatiente de reprendre !" Près de 42 000 enseignants font leur rentrée ce vendredi
Laëtitia Muelle, professeure des écoles à La Haye-du-Teil dans l'Eure, prépare sa rentrée des classes.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Lundi 1er septembre, il sera temps de reprendre les chemins de l'école pour 555 626 écoliers, collégiens et lycéens en Normandie. Pour les 41 988 enseignants du premier et du second degré, cette rentrée intervient même vendredi 29 août. "Je suis toujours très impatiente de reprendre", lance enthousiaste Laëtitia Muelle, professeure des écoles à La Haye-du-Teil dans l'Eure, qui admet aussi qu'il y a toujours "une petite boule au ventre le matin de la rentrée".

Cela fait 19 ans qu'elle est professeure des écoles, dont 15 dans ce petit établissement de campagne qui accueille deux classes et 42 élèves en tout. Un établissement à taille humaine donc, qui a des vertus. "Je trouve que ça facilite énormément les relations humaines, la communication, la proximité. Ça permet aussi aux élèves qui auraient des difficultés de s'épanouir davantage."

Une rentrée qui se prépare

Laetitia Muelle anticipe toujours beaucoup cette rentrée et ne perd jamais vraiment le lien avec cette école, qu'elle affectionne. "A peine l'année terminée, on enchaîne sur la suivante. Je venais tous les jours jusqu'au 16 juillet, puis début août pour préparer les séances, les programmations…", décrit-elle. Son rôle de directrice lui impose aussi quelques tâches administratives. Sa classe a encore été réorganisée, dans sa disposition, avant la rentrée. "On est en perpétuelle réflexion sur ce qui peut être le plus agréable pour l'environnement des élèves. Et puis, il a fallu travailler sur les changements du programme", insiste la directrice.

Pour la pré-rentrée, Laëtitia Muelle va, avec d'autres directeurs, rencontrer l'inspecteur qui va "rappeler les directives ministérielles". Ensuite, réunion avec les collègues pour en rendre compte et mettre en place les différentes instances pour l'année, mais aussi "échanger sur les projets de chacun".

Dans cette petite école, l'un des enjeux de l'année sera de donner un nom à l'établissement qui n'en a toujours pas. "On va investir aussi les élèves, qui auront leur mot à dire. Nous allons baptiser l'école pour lui donner une identité. Ça fera aussi partie de l'éducation morale et civique et ce sera l'occasion de parler du conseil municipal, en pleine année d'élection", rappelle la professeure.

Une seule crainte pour cet établissement : être sûr, avec seulement deux classes, qu'il peut encore s'inscrire dans la durée. "C'est une inquiétude que l'on a et une question qui se pose chaque année, avec les effectifs qui diminuent. Pourtant cette école apporte de la vie, des projets, des moments de partages dans le village."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Normandie. "Je suis toujours très impatiente de reprendre !" Près de 42 000 enseignants font leur rentrée ce vendredi
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple