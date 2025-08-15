Orne. Une voiture fait plusieurs tonneaux sur une route de campagne blessant cinq personnes

Les pompiers sont intervenus vers 9h vendredi 15 août au niveau du lieu-dit La Halboudière dans la commune de Moncy dans l'Orne entre Flers et Vire après qu'une voiture, seule en cause, a fait plusieurs tonneaux sur la route. À l'intérieur se trouvaient cinq personnes.

Les secours sont restés longtemps sur place

Les cinq victimes considérées comme légèrement blessées ont donc été emmenées en direction du centre hospitalier de Flers. Cette opération a nécessité une longue intervention des pompiers qui sont restés sur place jusqu'à midi environ. En tout, 15 sapeurs pompiers issus des centres de Flers, Tinchebray, Vassy et Condé-sur-Noireau ainsi que la gendarmerie, ont été dépêchées sur place.