Cherbourg : des escrocs du smartphone devant le tribunal

Sept prévenus originaires du Mali et de Côte d'Ivoire étaient jugés par le tribunal de Cherbourg ce mardi 5 novembre, pour avoir mis en place un vaste réseau d'escroquerie auprès de trois opérateurs téléphoniques.



Les faits remontent à avril 2011. Un des escrocs s'était présenté dans plusieurs magasins de téléphonie mobile à Cherbourg et La Glacerie. Chaque fois, il achète deux smartphones haut de gamme et des forfaits de communication très importants. Pour obtenir les téléphones, il fournit des pièces d'identité, des justificatifs de domicile et des chèques... mais tout est faux !

Près de 200 000 euros d'arnaque

Les téléphones portables et les cartes SIM étaient ensuite remis aux organisateurs de la fraude contre rémunération, avant d’être écoulés le plus souvent à l’étranger où à Paris dans des magasins peu "regardants" sur la provenance. Rien que pour l'opérateur SFR, le préjudice s'élève à 139 892 euros en communications frauduleuses et à 58 826 euros de matériel, soit 246 contrats frauduleux.



Le mode opératoire a été reproduit à Saint-Hilaire, mais aussi à Marseille, Tours, Rouen, en Lorraine, en Bretagne ou encore en Bourgogne. Les escrocs ont écopé de peines allant d'un à quatre ans de prison, l'une à de la prison avec sursis et un dernier a été relaxé.