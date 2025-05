Football. Rachat du HAC : des discussions avec Blue Crow et d'autres… mais "pas de calendrier" 

Le président du Havre Athletic Club, Jean-Michel Roussier, et son directeur sportif Mathieu Bodmer, se sont longuement exprimés devant la presse, mercredi 21 mai. Quatre jours après le maintien en Ligue 1 au terme d'un match fou, le duo est revenu sur les temps forts de la saison, le mercato et les contraintes financières qui pèsent sur le HAC.

Sur le plan financier, comme à chaque fin de saison, ou presque, des rumeurs de rachat agitent la sphère footballistique. Dernière en date : celle émise par le quotidien sportif espagnol As, évoquant des discussions entre le groupe Blue Crow, basé à Houston, aux Etats-Unis, et le propriétaire américain du HAC, Vincent Volpe, qui partage sa vie entre Le Havre et la ville texane.

"Blue Crow fait partie des potentiels acquéreurs"

"Les rumeurs existent depuis qu'on est là, et elles ne nous ont jamais empêchés de bosser, a rappelé Jean-Michel Roussier, arrivé en 2022 au Havre, après une question sur l'impact de ces échos de rachat sur la préparation de la saison à venir, les dernières ont l'air plus précises."

Blue Crow "fait partie des potentiels acquéreurs" qui ont eu accès à divers documents consultables par un potentiel acheteur dans la perspective d'une transaction et "il y en a d'autres", note Jean-Michel Roussier. "Tous ces dossiers ont fait l'objet de réunions avec les potentiels acheteurs, leurs représentants, leurs financiers, leurs avocats. C'est un processus normal", poursuit le président qui confirme donc que des discussions sont en cours, mais indique ne pas savoir quand elles pourraient aboutir. "Quinze jours, trois semaines, trois mois ? Je suis infoutu de vous dire, je n'ai pas de calendrier."

Jean-Michel Roussier sur les rumeurs de rachat Impossible de lire le son.

"Le HAC ne doit être la succursale de personne"

Si un accord était trouvé avec Blue Crow, le HAC passerait alors sous le régime de la multipropriété, comme Strasbourg ou l'Olympique lyonnais, détenus par un actionnaire étranger qui possède une galaxie de clubs. Un modèle qui déplaît à la fédération des HACFans et fait tiquer Mathieu Bodmer : "Le HAC ne doit être la succursale de personne, on peut avoir d'autres clubs autour, discuter avec d'autres clubs, mais le HAC, c'est le HAC."

Les discussions concernant la vente de la section féminine semblent davantage avancées. Le président Roussier espère les voir aboutir "au plus tard le 30 juin".

Quant au budget du club normand, en l'état, il sera encore plus réduit pour la saison 2025-2026, impacté notamment par la baisse du montant des droits TV, évalués au mieux à 5 millions d'euros pour le HAC (contre 9 millions cette saison et 19 millions d'euros pour la saison 2023-2024). "On a réussi cet incroyable exploit de ne pas être en retard sur les salaires", souligne cependant Jean-Michel Roussier, qui reconnaît en revanche un retard de "quelques mois" envers les fournisseurs.