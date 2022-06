Football (Ligue 2). Vincent Volpe quitte la présidence du HAC et présente le nouvel organigramme

Le Havre Athletic Club fait table rase. Nouvel entraîneur, nouveau directeur sportif, nouveau président… C'est un organigramme entièrement renouvelé qui a été présenté, lundi 20 juin, depuis le stade Océane, par Vincent Volpe.

Volpe toujours propriétaire

À la tête du club de football depuis 2015, le chef d'entreprise a dressé un constat d'échec quant aux performances insuffisantes de la section masculine professionnelle, puisque le club n'est pas parvenu à "déverrouiller le retour en Ligue 1 qui est la priorité de notre club". L'efficacité du recrutement et la gestion des jeunes joueurs sont les deux objectifs avancés, à travers "un système sportif moderne". Vincent Volpe reste donc propriétaire et actionnaire majoritaire du HAC Foot (à 96 %), mais cède sa fonction de président à Jean-Michel Roussier, ancien patron de l'Olympique de Marseille ou de l'AS Nancy Lorraine et ex-directeur éditorial de la chaîne Téléfoot, stoppée après six mois d'existence. "Président, c'est un boulot à temps plein", justifie l'Américain. Son successeur se décrit comme un homme de dialogue et d'expérience : "Dans cet univers, je sais les conneries qu'il ne faut pas faire."

Vincent Volpe (à gauche) reste propriétaire du HAC mais cède la présidence à Jean-Michel Roussier, passé notamment par l'OM.

Le HAC, "c'est une vraie marque, un club important", qui n'est pas à sa place en Ligue 2, au regard notamment de ses 150 ans d'histoire et de ses succès passés.

Des signatures avant la reprise

Quatre hommes entourent le nouveau boss pour tenter de retrouver l'élite "as soon as possible", dixit Jean-Michel Roussier, à commencer par l'entraîneur Luka Elsner (Amiens, Standard de Liège). Son ancien joueur Mathieu Bodmer (SM Caen, PSG, EAG, Losc…) et consultant télé devient directeur sportif. Ce dernier est d'ores et déjà au travail avec le directeur des actions de recrutement, Mohamed El Kharraze, qui fut recruteur et directeur sportif adjoint aux côtés du Havrais Christophe Revault, disparu l'an passé. "On va tout faire pour avoir un maximum de joueurs dès la reprise de l'entraînement vendredi [24 juin], pour qu'il y ait un effectif de quantité et de qualité assez rapidement, et continuer à travailler afin d'avoir une équipe très compétitive pour le début du championnat", annonce Mathieu Bodmer.

Mathieu Bodmer sur le futur effectif Impossible de lire le son.

Les datas au service du recrutement

Le journaliste Julien Momont (RMC, Téléfoot) complète la nouvelle équipe, en qualité d'analyste du jeu. "La petite main en backstage pour que les consultants de Téléfoot brillent, c'était lui", présente Jean-Michel Roussier. "L'idée n'est pas d'être esclave des datas et des nouvelles technologies, plutôt d'en faire un outil pour que les expertises humaines que l'on va agréger au projet puissent s'exprimer à plein", détaille l'intéressé. Mohamed El Kharraze l'assure : "Les premières recrues vous donneront quelques indications sur la méthode."