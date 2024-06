Blangy-le-Château. La commune obtient le label des "Plus Beaux Villages de France"

Une bonne nouvelle pour commencer l'été. Après s'être réunie à Barfleur vendredi 21 et samedi 22 juin, la Commission Qualité et labélisation des "Plus Beaux Villages de France" a intégré Blangy-le-Château (Calvados) ainsi que Fontevraud-l'Abbaye (Maine-et-Loire) à la liste des, désormais, 178 villages labellisés.

Situé entre Pont-l'Evêque et Lisieux, Blangy-le-Château est un village typique du pays d'Auge. Entourée de sept collines et traversée par deux cours d'eau, la commune est surnommée la "petite Rome du Calvados". Son architecture, présentant des maisons datant en pans de bois des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles, a conquis les membres de la Commission Qualité et labélisation des "Plus Beaux Villages de France." Un coup de pub apprécié avant la saison touristique.