Manche. Quand le groupe Léonie partage en vidéo son séjour à Cherbourg

Parmi les artistes qui ont foulé la scène du Tendance Live de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), vendredi 27 septembre 2019, il y avait Léonie. Le trio, auteur de la chanson Voulez-vous, vient de partager sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il partage son expérience manchoise.

Visite à la Cité de la Mer

"Merci Cherbourg pour ce moment parfait passé avec vous", écrivent Frédéric, Marc et Alban, que l'on voit à bord du train Paris/Cherbourg, en répétition place de Gaulle, dans les coulisses du théâtre à l'italienne jouer un air de trompette… Les artistes ont visiblement apprécié aussi leur visite de la Cité de la Mer !

"Un énorme big up au roi des after, Barry Moore, et tous les potos qui ont tout mis avec nous jusqu'au bout de la nuit !", poursuit le trio, qui fait référence à un autre chanteur avec qui il a partagé la scène du Tendance Live… et la piste d'une discothèque cherbourgeoise !

A LIRE AUSSI.

Tendance Live à Granville : c'est ce soir !

Tendance Live Alençon : les artistes dévoilés !

Tendance Live à Granville : la programmation dévoilée

Tendance Live Cherbourg : la programmation dévoilée