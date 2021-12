Cherbourg. Tendance Live Cherbourg : Barry Moore, le tendre Hooligan

L'Irlandais Barry Moore est seulement depuis quelques mois sous le feu des projecteurs avec son tube "Hey now" (près de 700 000 vues sur Youtube), issu de son premier EP "Lost Boys" paru en mai 2019 sous le même label que Jain : Spookland.

Et pourtant, le chanteur inspiré aussi bien par Bob Dylan qu'Eminem semble avoir une maîtrise pointue de la composition à la lisière entre pop, rock, R'n'B, et reggae. Et dire qu'il a failli abandonner la musique ! Une rencontre l'en a dissuadé : l'ancien banquier a croisé la route de Yodelice, dans un studio d'enregistrement. Le Français lui a proposé de le produire et l'a poussé à se lancer dans l'aventure. Pari réussi.