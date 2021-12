Cherbourg. Tendance Live Cherbourg : surfez sur la vague Léonie

Incorporez quelques notes de saxophone, des coups d'archet, une grosse caisse qui bat la cadence, des plages pour le côté pop et de la bonne humeur : et vous obtiendrez la recette Léonie. Un trio de surfeurs qui s'est fait remarquer du grand public avec des singles comme "Eléa" ou "Voulez-vous" et qui travaille actuellement sur un nouvel album avec l'aide d'Alexandre Zulliani (Thérapie Taxi) à la réalisation.

Alban à la batterie a rejoint les deux frères Pradel, Frédéric et Marc, chanteurs et multi-instrumentistes. Une chance donc, que ces showmen habitués des concerts sur la côte vendéenne (une cinquantaine chaque été) fassent escale à Cherbourg !