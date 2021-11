Cherbourg. Tendance Live Cherbourg : la programmation dévoilée 

C'est un rendez-vous plus qu'attendu à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Vendredi 27 septembre 2019, une nouvelle édition du Tendance Live débarque place de Gaulle, à partir de 20 heures. La radio Tendance Ouest, qui organise ce grand concert gratuit en plein air, dévoile ce vendredi 30 août 2019 la programmation.

Tendance Live Cherbourg 2019

Kyo

Son album "Le chemin" avait fait un carton en 2003, avec plus de deux millions d'exemplaires vendus, sans compter le tube résolument pop "Le Graal", diffusé dix ans plus tard. Depuis ses débuts en 1994, Kyo n'a cessé de se réinventer et de trouver les mots justes susurrés à l'oreille par le chanteur Benoît Poher, fasciné par les jeux de la langue.

Clara Luciani

Difficile de passer à côté de la tempête Luciani. Depuis la parution de son premier album "Sainte Victoire" en avril 2018 (réédité en février dernier), la jeune Martégale est devenue l'invitée fétiche des festivals de musique. C'est d'ailleurs son talent pour enflammer la foule qui lui a valu la révélation scène 2019 aux dernières Victoires de la Musique.

Madame Monsieur

Entrez dans l'univers électro-pop de Madame Monsieur, le duo révélé au monde entier lors de l'Eurovision 2018 avec son titre poignant "Mercy". La France n'a pas remporté la compétition mais Émilie et Jean-Karl ont su, par leurs paroles, insuffler un message d'espoir et de paix. Après un premier album ambitieux "Vu d'ici" sorti en avril 2018, le duo s'ouvre à de nouvelles collaborations sur "Tandem". Slimane, Claudio Capéo, ou encore Kyo apportent leurs couleurs au drapeau de Madame Monsieur qui dépasse le cadre d'un simple bleu, blanc, rouge.

Indila

L'effet Indila, c'est une douceur exquise suivie d'une tourmente intérieure en seulement quelques secondes. Sa puissance vocale, à la croisée entre la langue de Piaf et les variations orientales, a séduit le public depuis déjà cinq années. Son premier album "Mini World" (2014) a été sacré Révélation lors des Victoires de la Musique 2015. Son premier single "Dernière Danse" a quant à lui été visionné plus de 550 millions de fois sur Youtube. Mais cette "enfant du monde" comme elle aime se définir garde les pieds sur terre. Inspirée par Stanislas, Sia ou Imagine Dragons, elle se sert de toutes ses influences pour son nouveau single "Parle à ta tête". Des envolées lyriques mêlées aux beats électros qui annoncent la couleur de son prochain album: arc-en-ciel.

Silvàn Areg

Silvàn Areg a connu plusieurs vies avant de concrétiser son rêve de paillettes. Après 15 ans de rap, et une carrière de professeur d'EPS au collège et au lycée, le chanteur se remet à écrire en 2016, épaulé par un de ses amis de longue date Doutson. Il se lance ensuite dans l'aventure de "Destination Eurovision" et se hisse à la deuxième place au vote du jury international. Il prend goût au live et sa simplicité plaît au public, enthousiaste à l'écoute d'"Allez leur dire", premier titre de son album "Sur le fil" sorti en août 2019.

Julie Zenatti

Elle a été découverte adolescente dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris dans le rôle de Fleur-de-Lys, et ne cesse depuis 25 ans de conquérir le cœur des Français avec des textes sensibles et une voix reconnaissable entre mille. Après nous avoir émus, elle revient nous faire danser. Son dernier single "Tout est plus pop" est annonciateur d'un bel album qui sortira au printemps 2020.

Léonie

Incorporez quelques notes de saxophone, des coups d'archet, une grosse caisse qui bat la cadence, des plages pour le côté pop et de la bonne humeur : et vous obtiendrez la recette Léonie. Un trio de surfeurs qui s'est fait remarquer du grand public avec des singles comme "Eléa" ou "Voulez-vous" et qui travaille actuellement sur un nouvel album avec l'aide d'Alexandre Zulliani (Thérapie Taxi) à la réalisation.

Barry Moore

L'Irlandais Barry Moore est seulement depuis quelques mois sous le feu des projecteurs avec son tube "Hey now" (près de 700 000 vus sur Youtube), issu de son premier EP "Lost Boys" paru en mai 2019 sous le même label que Jain : Spookland. Et pourtant, le chanteur inspiré aussi bien par Bob Dylan qu'Eminem semble avoir une maîtrise pointue de la composition à la lisière entre pop, rock, R'n'B, et reggae. Et dire qu'il a failli abandonner la musique !

A Fond d'cale

Leurs joyeux violons, accordéons et banjos animent la vie cherbourgeoise depuis maintenant quinze ans. Les six musiciens habitués des salles de concert partagent avec le public leur bonne humeur et racontent des histoires modernes. Après plus de 350 concerts et plus de 11 000 albums vendus, A Fond d'cale revient avec un cinquième opus salué par la critique. Un joyeux bijou qui mêle chanson française, virée rock et folk irlandais.

Place de Gaulle, à partir de 20 heures. Gratuit.

