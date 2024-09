Valognes. Flânez dans les rues du "petit Versailles normand"

Au XVIIe siècle, la haute bourgeoisie du Cotentin se donne rendez-vous à Valognes. Délaissant leurs propriétés côtières, les habitants plus aisés se font construire des hôtels particuliers plus beaux les uns que les autres dans la ville. De la cinquantaine comptée à la fin du XIXe siècle, il n'en restait plus que 15 après les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale.

L'architecture particulièrement soignée de la ville lui a valu le surnom de "petit Versailles normand". En flânant dans les rues, les visiteurs pourront découvrir le palais de justice, l'église Saint Malo ou visiter l'hôtel de Beaumont. Et pour une promenade encore plus mémorable, pourquoi ne pas visiter la ville en cob normand ?