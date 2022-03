Cherbourg-en-Cotentin. Chute du mur : ils se souviennent

"Mon mari portait la barbe pendant la guerre froide, et mon père trouvait ça moche, alors pour le calmer, mon mari lui répondait toujours avec humour 'Je me raserai quand le mur tombera !'" a raconté Régine Reimer, la photo à l'appui. Évidemment, dans la tête d'Helmut Reimer, le fameux mari allemand, qui avait 13 ans lorsque la construction du mur a débuté, cela voulait dire "jamais". Sauf que le mur finit par tomber, dans la nuit du 8 au 9 novembre 1989. Alors pour la Saint-Sylvestre, ce grand clown tint sa promesse et accepta, vaincu, de se faire couper la barbe par son épouse.

Un souvenir aussi vif

Né en 1947, Helmut Reimer a grandi à l'Ouest, à Northeim, en Basse-Saxe, à une vingtaine de kilomètres du rideau de fer. Il y a vécu pendant 35 ans avec sa femme, Régine, originaire, elle, du Cotentin (Manche). Ils ont observé la construction d'une barrière de plus en plus sécurisée, infranchissable qui séparait deux visions du monde : le capitalisme à l'ouest et le communisme à l'est. Mais aussi des familles, comme celle d'Helmut, dont les membres sont restés à Berlin Est, impuissants, et piégés. Le couple a fini par quitter Northeim il y a 15 ans, en 2005 pour vivre à Tourlaville, la ville grâce à laquelle ils se sont rencontrés, jumelée à Northeim depuis 1968. Trente ans après, les Reimer frissonnent encore. Ils se rappellent très bien du jour de la chute du mur. Écoutez-les :

Les retrouvailles 30 ans après

Le lendemain, le 10 novembre 1989, Régine Reimer a proposé spontanément à une famille de l'Est qu'elle ne connaissait pas de boire un café chez eux, pour marquer la réconciliation allemande. Chose promise, chose due, voici son témoignage :

Une amitié sincère avec cette famille de Sangerhausen qui marquait le début de la réunification entre l'Ouest et l'Est, qui sera officialisée plus tard, le 3 octobre 1990. Ce n'est qu'à la fin du mois de décembre 1989, que le couple, aujourd'hui retraité, a enfin osé passer du côté soviétique. Un souvenir bouleversant encore aujourd'hui, pour Helmut Reimer :

"On a fait l'Europe avec l'amour"

Un rideau de fer éventré, qui symbolisait le retour à la liberté, celle d'un monde sans frontières. Une philosophie de vie que les deux enfants du couple franco-allemand ont adoptée. Tandis que leur fille a suivi les traces de son père en vivant à Francfort, en Allemagne avec un Britannique, leur fils, lui, a choisi d'habiter au Danemark avec une Islandaise. Régine sourit : "On a fait l'Europe avec l'amour".

