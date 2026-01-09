Alençon. Remportez les dernières places pour le Tendance Live Anova 2026

Vous allez venir faire la fête avec tous vos artistes préférés vendredi 23 janvier 2026, avec le Tendance Live à Alençon qui revient sur la scène de l'Anova pour une soirée exceptionnelle avec :

Slimane,

Zaho,

Joyce Jonathan,

Mentissa,

Linh,

Vernis Rouge,

Oria et

Philippine Lavrey.

Les dernières places à gagner

Pour faire partie des invités du concert, envoyez maintenant CONCERT par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75€+ coût du SMS). Ce sont les toutes dernières places à gagner.

Le Tendance Live, c'est le concert gratuit qui marque le début de cette année 2026, avec une affiche événement.

Retrouvez toutes les informations et la programmation sur tendanceouest.com.