Alençon. Remportez les dernières places pour le Tendance Live Anova 2026

Loisir. Cette semaine, Tendance Ouest vous offre les dernières places pour le Tendance Live Anova 2026, le concert événement de ce début d'année à Alençon !

Publié le 09/01/2026 à 09h00 - Par Kevin
Alençon. Remportez les dernières places pour le Tendance Live Anova 2026
Gagnez les dernières places pour le concert événement de ce début d'année : Le Tendance Live Anova 2026. - Kevin

Vous allez venir faire la fête avec tous vos artistes préférés vendredi 23 janvier 2026, avec le Tendance Live à Alençon qui revient sur la scène de l'Anova pour une soirée exceptionnelle avec :

  • Slimane,
  • Zaho,
  • Joyce Jonathan,
  • Mentissa,
  • Linh,
  • Vernis Rouge,
  • Oria et
  • Philippine Lavrey.

Les dernières places à gagner

Pour faire partie des invités du concert, envoyez maintenant CONCERT par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75€+ coût du SMS). Ce sont les toutes dernières places à gagner.

Le Tendance Live, c'est le concert gratuit qui marque le début de cette année 2026, avec une affiche événement.

Retrouvez toutes les informations et la programmation sur tendanceouest.com.

