Caen. N'oubliez pas les paroles : le retour d'Héloïse !

Et si vous étiez devant la télé, mardi 10 septembre 2019, pour soutenir Héloïse ? Cette habitante de Caen, qui avait brillé dans l'émission N'oubliez pas les paroles, revient pour "Les Masters" : les seize meilleurs chanteurs de l'émission, les maestros, s'affrontent pendant deux semaines pour tenter de remporter encore plus de gain. En 2017, Héloïse avait cumulé 29 victoires et 185 000 euros dans l'émission présentée par Nagui. C'est à partir de 18h40 sur France 2.