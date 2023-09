[Interview] Rouen. Il est l'un des grands champions de "N'oubliez pas les paroles !" : "J'ai travaillé plus de 1 750 chansons"

Le candidat est impressionnant. Du haut de son quart de siècle, Arsène Evrard a déjà remporté plus de 200 000 euros grâce à ses 16 victoires et se classe 20e au classement des grands maestros de la célèbre émission "N'oubliez pas les paroles !" diffusée sur France 2. Le jeune rouennais (qui a déjà remporté les Masters, qui opposent les meilleurs candidats de l'émission en 2020) vient d'emménager à Nancy pour suivre un master science politique, mais n'a pas délaissé sa passion pour autant.

Comment vous est venue cette passion pour la chanson ?

Arsène Evrard : "J'aime chanter, j'ai toujours chanté, j'étais inscrit à la chorale au collège, j'ai pris des cours de chant bien avant de participer à l'émission. La chanson française ? Je ne sais pas trop d'où ça vient, avec mes parents on n'en écoutait pas non plus toute la journée… Mon père aimait bien Brassens et Julien Clerc, ma mère Sanson, mais je n'ai pas forcément été bercé par ce climat musical. J'ai eu un petit déclic avec la sortie du film La Môme que je suis allé voir plusieurs fois au cinéma, puis j'ai eu une période très années 30 puis Balavoine, Sheila…"

Comment vous entraînez-vous pour l'émission ?

Arsène Evrard : "Au départ c'était beaucoup d'apprentissage. Maintenant, le gros du travail c'est surtout de la révision. J'ai travaillé un peu plus de 1 750 chansons, avant j'en connaissais à peu près 900, j'apprenais entre trois et six chansons par jour. Disons que c'est une méthode j'essaie de ne pas trop réfléchir, méthode systématique, je regarde l'émission et dans toutes les chansons en général j'en connais 3/4, quand je ne les connais même pas que je ne les aime ou pas je les ajoute, je n'utilise pas mes biais cognitifs, c'est très rationnel. Si mes adversaires savent que je suis plus années 70 ils vont plus le travailler, je contourne ça en apprenant de tout sans mettre de préférence.

Les quelques semaines avant de passer dans l'émission, je m'entraînais à chanter devant des gens, faire des karaokés, je m'entraînais à ne pas lire le prompteur… Mais maintenant j'ai pris confiance en moi !

À Rouen, j'avais un rituel, je sortais avec mes écouteurs et je marchais le long des quais de Rouen, de l'île Lacroix jusqu'au bassin Saint-Gervais puis je revenais, parfois je refaisais ça deux fois par jour, pour pouvoir me concentrer sur les paroles j'avais besoin de marcher à des endroits où il n'y avait pas de voiture, d'être entièrement dans ma bulle."

Comment avez-vous dépensé vos gains ? Votre vie a-t-elle changé depuis ?

Arsène Evrard : "Ma vie n'a pas tellement changé au quotidien. J'ai investi la grosse majorité de mes gains dans l'immobilier, j'ai acheté l'appartement que j'habitais à Rouen et que je loue désormais pour payer mon loyer à Nancy. J'ai pris deux années sabbatiques, pendant lesquelles je me suis entièrement dédié à l'émission. Il y a pire que de travailler en écoutant de la musique ! J'ai gagné de l'argent aux Masters, j'ai eu de la chance, je suis assez jeune pour mettre mes études entre parenthèses, j'ai la chance de pouvoir me consacrer à ça."

Pour voir Arsène chanter, rendez-vous pour les Masters de "N'oubliez pas les paroles" mercredi 20 septembre dès 18 h 35.