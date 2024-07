Granville. La baignade et la pêche à pied interdites sur une plage

Mauvaise nouvelle pour les baigneurs et les pêcheurs à pied. La plage d'Hacqueville, située au sud de Granville et de la pointe de Gautier, est interdite. Deux arrêtés municipaux interdisant la pratique de la pêche à pied et de la baignade ont été pris lundi 15 juillet et ce jusqu'à nouvel ordre.

Une décision motivée par deux raisons

Ces mesures ont été "prises par précaution, dans l'attente de la réalisation d'analyses permettant de s'assurer de la qualité des eaux". La mairie précise que cette décision a été motivée par "le déversement de purin dans le réseau d'eau pluviale lors du nettoyage d'une bétaillère rue Jeanne-Jugan" et par "le déboîtement de la canalisation de refoulement du réseau d'eaux usées située au Port Foulon, en raison de l'excavation constatée à proximité de cet exutoire d'eaux pluviales, sous la cale d'Hacqueville".