Fécamp Grand'Escale. Pirates, chants marins et harengs grillés… L'ambiance sur les quais en images

Est-ce le soleil de Sète, invitée d'honneur de la fête, qui s'est délocalisé en Normandie ? Depuis son ouverture, mercredi 8 mai, la seconde édition de Fécamp Grand'Escale bénéficie en tout cas d'une météo royale.

Chauds les poissons, chauds, au stand du Bouquet Normand.

Les quais ne désemplissent pas et devraient certainement être très animés jusqu'au départ des navires pour la parade d'adieu, dimanche 12 mai, à partir de 14 heures.

De la musique…

Si les aubades du bagad de Lann-Bihoué rassemblent le plus de spectateurs, les quatre scènes réparties sur la fête offrent à entendre fanfares, musiques traditionnelles normandes et bretonnes ou encore chants marins.

Musique sur les quais Impossible de lire le son.

"Je préfère dire que l'on chante la mer, corrige Alain-François Lemarchand, du chœur d'homme d'Yport. On chante des chansons pour enfants, on chante la poésie de la mer et la grande histoire des Terre-Neuvas, c'est tout un héritage que l'on trimballe !"

Le chœur des hommes d'Yport interprète des chansons inspirées de la grande histoire des Terre-Neuvas.

Monté il y a une trentaine d'années, le groupe polyphonique recrute des voix de ténor, basse ou baryton… Et pas besoin d'habiter Yport !

Certains osent faire quelques pas de danse.

... et des pirates !

Les minots ne sont pas en reste, sur Fécamp Grand'Escale : accrovoile, bateaux télécommandés, nœuds marins… Les activités, gratuites, sont appréciées des familles.

La fête c'est aussi pour les bézots Impossible de lire le son.

Les plus téméraires peuvent même s'initier à l'abordage en compagnie de Benoit Villeret, alias Capitaine Borgnefesse, conteur-pirate plus vrai que nature.

Le conteur captive les moussaillons dans son galion.

Un petit Belge à l'abordage !