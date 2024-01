Fécamp Grand'Escale. Bagad, parade… Des nouveautés pour la seconde édition

La cité des terre-neuvas sera en fête, du mercredi 8 au dimanche 12 mai prochains, avec la seconde édition de Fécamp Grand'Escale. A six mois de l'événement, les organisateurs apportent quelques précisions sur la programmation de cette fête maritime normande.

Les bateaux

Plusieurs voiliers ont déjà confirmé leur venue : le splendide deux-mâts hollandais Morgenster (47m de long), l'Hydrograaf (navire à vapeur), Le Français, les bateaux corsaires malouins L'Etoile du Roy et Le Renard, la frégate russe dissidente Shtandart, les caraques espagnoles Nao Victoria et Pascual Florès, L'Iris, L'Etoile Molène, sans oublier le dundee local Tante Fine et le terre-neuvier Marité. Les doris, barques traditionnelles de 5 mètres, seront aussi de la partie.

Le brick hollandais Morgenster sera une nouvelle fois en escale à Fécamp.

Un prestigieux bagad

Les musiques traditionnelles animeront une nouvelle fois les quais, à commencer par les airs du Bagad de Lann-Bihoué, ensemble de musique bretonne de la Marine nationale. Le contreténor Luc Arbogast (révélé dans The Voice), le groupe de musique traditionnelle des Andes Raza Inka ou la chanteuse cauchoise Nicole Heuzé sont aussi annoncés.

Une parade sur l'eau

Parmi les nouveaux rendez-vous, un défilé des équipages est programmé le samedi 11 mai, à la manière de celui qui existe à Rouen pendant l'Armada. La fête se terminera en beauté dimanche 12 mai avec une grande parade des bateaux (selon la météo).

Denis Magnan, sculpteur, sera accompagné de quatre camarades pour un grand concours de figures de proue.

Un concours de figures de proues

La fête s'étendra à la plage, avec des déambulations musicales sur les galets et une grande sculpture sur sable sur le parking Bérigny. Cinq artistes venus des quatre coins de la France, dont le local Denis Magnan, participeront à un concours de sculpture de figures de proue.

Après Sète, Calais à l'honneur

Après les Sétois lors de la première édition, Fécamp Grand'Escale mettra à l'honneur Calais et ses fêtes maritimes.