Fécamp Grand'Escale. Le patrimoine maritime en fête dans le port

Les amoureux de traditions et de vieux voiliers vont être comblés. Après une première édition très réussie à l'été 2022, Fécamp Grand'Escale fait son retour en 2024. Jeux olympiques obligent, la grande fête maritime normande a été avancée au grand week-end du mercredi 8 au dimanche 12 mai. Plus de 80 bateaux sont attendus, de toutes les tailles, de la doris de 5 mètres aux 47 mètres du brick hollandais Morgenster. Ce sont plus de 150 ans de tradition maritime qui seront exposés pendant cinq jours.

De beaux voiliers

Côté "casting", certains voiliers de l'édition 2022 seront de retour comme le navire à vapeur hydrographique Hydrograaf, les trois-mâts goélettes Gulden Leeuwen et Le Français, la frégate corsaire Etoile du Roy et le dundee Tante Fine. Ils seront rejoints par le mythique cotre corsaire Le Renard, la frégate russe Shtandart et les caraques espagnoles Nao Victoria et Pascual Florès. Iris et Etoile Molène feront aussi partie des stars de l'événement. Tous les voiliers seront accessibles à la visite et, pour certains, à la navigation en mer.

Musique

Les musiques traditionnelles seront à l'honneur. Différentes scènes mobiles jalonneront les allées. Clou des spectacles, la présence du célèbre bagad de Lann-Bihoué qui sillonnera le port et le centre-ville à raison de deux déambulations quotidiennes. Certains bateaux comme Hydrograaf ou la Tante Fine serviront de cadres musicaux lors de soirées privées ou grand public, avec les artistes Nicole Heuzé, Luc Arbogast ou Raza Inka.

Sculptures sur bois

Cette année, le périmètre de la fête est élargi au centre-ville et à la plage avec des déambulations musicales et une grande sculpture sur sable sur le parking Bérigny, réalisée par Denis Magnan. Ce dernier est aussi à l'initiative d'un grand concours de sculpture de figures de proue. Cinq sculpteurs venus des quatre coins de France rivaliseront d'habileté sous les yeux du public pour réaliser en quatre jours une œuvre en bois sur le thème de la mer. Les concurrents travailleront directement sur le quai Bérigny, au plus près des bateaux. Les œuvres seront mises en vente aux enchères à la fin de Fécamp Grand'Escale.