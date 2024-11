Fécamp. La Fête du Hareng et de la Coquille Saint-Jacques revient ce week-end

La Fête du Hareng de Fécamp évolue en cette année 2024. Elle devient la Fête du Hareng et de la Coquille Saint-Jacques. Les visiteurs sont attendus samedi 23 et dimanche 24 novembre.

C'est l'occasion de mettre en valeur les ressources maritimes locales et d'offrir un moment de découverte culinaire et de partage. Elle sera installée sur la presqu'île du Grand Quai, le quai Sadi Carnot, le quai Jean Recher et le Grand Quai.

Les visiteurs pourront profiter de deux nouveautés cette année. Il sera possible de visiter la Criée (sur inscription auprès de l'office de tourisme) pour découvrir les coulisses de la pêche locale et la vente de poissons et de crustacés. Un stand restauration sera installé sous le Chapiteau du Dormy House d'Etretat les vendredi, samedi et dimanche (il est possible de réserver).

Les temps forts

• La cérémonie d'inauguration officielle et remise de la clé du port est prévue le samedi à 11h.

• L'élection de la Reine du Hareng, samedi 23 novembre à 16h, à La Boucane du Grand Quai. La pesée de la Reine est prévue dimanche 24 novembre à 11h, suivie d'une déambulation pour célébrer son titre au cœur de la fête.

• Les concerts et déambulations avec de nombreux artistes à La Boucane, sur le quai Sadi Carnot et quai Jean Recher les 23 et 24 novembre : La Creuille, Ludovic Coustham, Luc Arbogast, Northmen Brass et le Bagad Avel Vor du Havre.

• Le spectacle de marionnettes Hé, mes harengs par l'association Ateliers-Nomades le samedi après-midi (quai Jean Recher).

• La soirée DJ set proposée par La Valise au sein de La Guinguette le samedi de 18h à 22h.

• Un live and breakfast, organisé par l'association Art en Sort. Le rendez-vous est donné samedi à 10h à la base de maintenance. L'association Art En Sort propose au public un concert acoustique en live à l'heure du petit-déjeuner, qui sera précédé d'une visite par un guide du service Archives-Patrimoine.