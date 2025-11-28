En ce moment La vie qu'on mène Mentissa
Loisirs. Fécamp en fête : harengs, coquilles et ambiance maritime ce week-end

Loisir. Chaque fin novembre, Fécamp célèbre deux symboles de son patrimoine maritime : le hareng et la coquille Saint-Jacques, rendez-vous les 29 et 30 novembre 2025.

Publié le 28/11/2025 à 16h03 - Par Kevin
Les 29 et 30 novembre 2025, la Ville de Fécamp organise une nouvelle édition de la Fête du Hareng et de la coquille Saint-Jacques. - Facebook Fécamp Tourisme

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 à Fécamp, les quais Sadi Carnot, Jean Recher et le Grand Quai vibreront au rythme des barbecues, des chants marins et de l'ambiance chaleureuse avec la Fête du hareng et de la coquille Saint-Jacques.

Au programme : le village des grilleurs, les associations du patrimoine maritime, les stands commerciaux et la vente directe de poissons par les marins pêcheurs. Le week-end sera ponctué d'animations incontournables, comme les démonstrations des filetières ou encore l'élection de la Reine du Hareng. Le dimanche, place au traditionnel déhalage en chansons et à une journée entière de musique et de déambulations.

Restauration et buvettes sur place

Les familles profiteront d'un espace dédié avec ateliers créatifs, maquillage et manège marin. Sur place, restauration, produits locaux et buvettes permettront de savourer pleinement l'événement. 

Pour parler plus en détails de cet événement, nous recevons Carole Dubocage, la responsable événementiel de la Ville de Fécamp :

Fête du Hareng à Fécamp

