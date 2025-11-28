Loisirs. Fécamp en fête : harengs, coquilles et ambiance maritime ce week-end

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 à Fécamp, les quais Sadi Carnot, Jean Recher et le Grand Quai vibreront au rythme des barbecues, des chants marins et de l'ambiance chaleureuse avec la Fête du hareng et de la coquille Saint-Jacques.

Au programme : le village des grilleurs, les associations du patrimoine maritime, les stands commerciaux et la vente directe de poissons par les marins pêcheurs. Le week-end sera ponctué d'animations incontournables, comme les démonstrations des filetières ou encore l'élection de la Reine du Hareng. Le dimanche, place au traditionnel déhalage en chansons et à une journée entière de musique et de déambulations.

Restauration et buvettes sur place

Les familles profiteront d'un espace dédié avec ateliers créatifs, maquillage et manège marin. Sur place, restauration, produits locaux et buvettes permettront de savourer pleinement l'événement.

Pour parler plus en détails de cet événement, nous recevons Carole Dubocage, la responsable événementiel de la Ville de Fécamp :