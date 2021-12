Alençon. Le renforcement des restrictions d'eau dans l'Orne

Le début du mois de septembre 2019 reste particulièrement sec, malgré quelques précipitations entre le 7 et le 9 sur le département de l'Orne. Les débits des cours d'eau, et le niveau des nappes phréatiques sont en baisse régulière. Certains cours d'eau sont à sec depuis plusieurs semaines.

L'impact de cette sécheresse sur le milieu naturel est important. C'est pourquoi il convient de renforcer les mesures de restriction des usages de l'eau dans le département.

Des restrictions d'eau renforcées

Les communes situées dans les bassins hydrographiques de la Sarthe Amont et de la Mayenne amont sont classées en crise. Les communes situées dans les bassins hydrographiques de l'Avre et de l'Iton sont classées en alerte renforcée. Les communes situées dans les bassins hydrographiques de l'Orne moyenne, de la Risle, la Charentonne et la Guiel sont classées en alerte. Les communes du reste du département sont classées en vigilance.

Les prévisions météorologiques pour les 2 semaines à venir ne laissent entrevoir que de faibles précipitations. "L'ensemble des usagers de l'eau (industriels, particuliers, agriculteurs, collectivités) doivent veiller à une utilisation raisonnée de l'eau, tout au long de l'année et plus encore quand la ressource se fait rare", précise la préfecture.

