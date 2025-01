[Vidéo] Alençon. Tendance Live Anova : plusieurs centaines de personnes pour obtenir des places gratuites

Il fallait se lever tôt pour espérer avoir ses places pour le Tendance Live Anova à Alençon, qui fait sa 11e édition vendredi 24 janvier. La distribution commençait à midi, mercredi 8 janvier, dans les restaurants McDonald's de Condé-sur-Sarthe et Arçonnay. Certains habitués avaient beaucoup d'avance. "On est partis à 9h de la maison pour arriver à 9h45", explique Ghislaine Berderot, venue de La Ferté-Macé et parmi les premières personnes sur place. Comment s'occupe-t-on pendant 2h ? "On fait des jeux sur notre téléphone", lance une bande de lycéens. D'autres ont opté pour un café et faire connaissance avec ses voisins dans la file d'attente.

La distribution de places a commencé à midi.

500 billets d'entrée étaient distribués dans les deux restaurants de Condé-sur-Sarthe et Arçonnay. Ils sont partis en 15 minutes. Une deuxième distribution de 1 000 places se déroule samedi 11 janvier au centre commercial E.Leclerc d'Arçonnay, à partir de 14h.