Evénement. Santa, Carbonne, Styleto… Découvrez la programmation complète de la 11e édition du Tendance Live à Alençon !

Vous êtes au courant depuis une semaine : le Tendance Live à Alençon fait son retour vendredi 24 janvier 2025 à Alençon pour une 11e édition ! Mais si la date était connue, vous ne saviez pas encore qui allait monter sur scène à Alençon… Allez, on ne vous fait pas attendre davantage, voici la programmation complète de ce grand concert gratuit organisé par Tendance Ouest !

Santa

Vous n'avez pas pu passer à côté de ses deux derniers tubes. Avec Popcorn salé - 132 millions de streams - d'abord puis avec Recommence-moi, Santa a conquis un large public. La jeune femme, ancienne membre du groupe Hyphen Hyphen, est devenue en quelques mois une figure incontournable de la chanson française, sortant en mai 2024 son premier album, Recommence-moi, rapidement certifié Or. Cette bête de scène, auteure, compositrice et interprète, qui vient de rejoindre la troupe des Enfoirés, va faire chanter le public d'Anova. On l'attend avec impatience !

Carbonne

Attention révélation ! Tendance Ouest vous l'a fait écouter tout au long de l'année 2024. A 27 ans, Carbonne a fait son trou dans le paysage musical français, dans un style oscillant entre chanson et rap. Le jeune homme de Montpellier, qui avait enregistré son premier morceau, Ailleurs, dans une cave, a trouvé la lumière. Son single Imagine a rencontré un immense succès. Il a également sorti en 2024 son premier album Par nous-mêmes qu'il va présenter vendredi 24 janvier à Alençon.

Styleto

Etoile montante de la scène musicale française, Styleto charme avec ses ballades élégantes et sa pop énergique. Le talent de la Lyonnaise a éclaté en 2022 avec sa reprise virale de Gaffe aux autres, magnifique titre de Ben Mazué. Son premier album, Carrousel, servi par des titres originaux comme Se casser et Les Visages et les odeurs, affirme son identité artistique. La jeune artiste de 26 ans vient de sortir une "version miel" de son tube Faut que tu m'aimes, qu'on vous a fait découvrir sur Tendance Ouest. Déjà passée par le Tendance Live à Granville en juin 2024, Styleto va à coup sûr séduire le public d'Anova.

Adé

A 29 ans, Adé a déjà connu plusieurs vies artistiques. Survoltée au sein du groupe Thérapie Taxi puis l'âme "country-folk" pour son premier album solo, l'artiste se réinvente dans un rock brut pour son deuxième album, Inside Out MVMT, sorti en novembre. Révélée en solo par le tube Et alors ? la jeune femme tourne (temporairement ?) le dos à ses influences country-folk pour faire la part belle au rock qu'elle adore. Le résultat : un album à l'énergie folle, pensé pour le live. Ça tombe bien, le public d'Anova n'attend qu'une chose : danser !

Chiloo

L'un des artistes les plus prometteurs de la nouvelle vague de la pop française sera sur la scène d'Anova vendredi 24 janvier 2025. Révélé par son titre Au bord de la mer, Chiloo, 23 ans, est revenu fin novembre 2024 avec un nouveau single, Tout finit par s'arranger, un titre lumineux et porteur d'espoir. Avec Chiloo, une certitude : la chanson française, si elle se réinvente, a de beaux jours devant elle.

Pierre Guénard

Ancien leader du groupe Radio Elvis, Pierre Guénard brille désormais en solo. Auteur d'un roman et de deux albums, dont le dernier single est co-écrit avec Vianney, il s'impose comme une figure singulière de la scène musicale.

Julien Lieb

Une histoire de renaissance : ainsi pourrait-on résumer la vie de Julien Lieb. Le jeune homme de 25 ans a eu son lot de malheurs - perte de son père, dépression… - mais il a su sortir du tunnel. D'abord en rencontrant l'amour. Ensuite en participant à la Star Academy 2023, édition lors de laquelle il s'est hissé jusqu'en finale face au Normand Pierre Garnier. Julien Lieb est sorti de cette expérience gonflé à bloc et avec un premier single, Encore une fois, écouté des millions de fois. L'auteur-compositeur-interprète est revenu en novembre avec Le Jeu. Un nouveau titre qui résume le style du sensible Julien Lieb, tout en douceur et en émotion.

Léman

Avec Léman, la Suisse débarque à Alençon ! Clément a fait du lac suisse célèbre son nom de scène. Le trentenaire, installé depuis plusieurs années à Lyon, s'est révélé sur les réseaux sociaux, avec une reprise inattendue… de La danse des canards ! Résultat : des millions d'écoutes sur TikTok ! Depuis, l'artiste à la voix grave unique, passé par l'édition 2017 de "The Voice" - a fait du chemin. Après un premier single, Petit garçon, début 2023, il est revenu en juin 2024 avec un premier EP, On est plein, qui a déjà rencontré son public.

Clément Leroux

Après la Suisse avec Léman, les spectateurs rassemblés à Anova vont voyager… en Belgique. Clément Leroux, né en France mais tombé amoureux de Bruxelles et du plat pays, sera bien au rendez-vous alençonnais. Musicien depuis l'enfance - il joue aussi bien de la guitare que du piano - l'artiste a sorti en 2020 son premier album, Circle Line. Au menu, un mélange d'électro et de world music ensoleillé, qui donne envie de prendre le volant, et de rouler sans s'arrêter. Clément Leroux revient en 2024 avec la même recette mais affinée. Plus mûr, l'artiste propose Amigo, un titre fait pour faire voyager Anova et danser, à l'image du clip !

Esmée

Une voix d'or sur la scène d'Anova. Esmée, c'est l'histoire d'une petite fille qui chantait en cachette sur des karaokés, l'itinéraire d'une enfant harcelée à cause de sa maladie, le syndrome de Gilles de la Tourette, mais aussi le parcours d'une jeune femme qui a surmonté tous les obstacles pour vivre de sa passion, la musique. Passée par "The Voice" en 2023, couvée par Zazie, Esmée s'affirme désormais pour ce qu'elle est : une belle promesse dans le paysage musical hexagonal. Révélée par le titre Memento, elle vient de sortir, le 29 novembre, son tout premier album, Vers les jours heureux. C'est tout ce qu'on lui souhaite.

Gagnez vos places !

Maintenant que vous connaissez toute la programmation, c'est le moment de gagner vos places pour assister à ce beau concert. Pour cela, rien de plus simple : envoyez "CONCERT" au 7 14 15 (coût : 3x0,75 centimes). A vous de jouer pour gagner deux précieux billets !