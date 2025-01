Kendji, Santa, Carbonne, Julien Lieb…. Un concert exceptionnel : le Tendance Live à Alençon, c'est demain !

Le Tendance Live, c'est un Noël après l'heure pour les fans de musique. Et cette année, Anova, la salle incontournable d'Alençon, accueille la 11ᵉ édition de cet événement musical gratuit. Autant dire que si vous n'avez pas encore vos places, il va falloir prier très fort ou vous faire inviter par un ami sympa.

Kendji Girac : le roi de la "gypsy pop" débarque à Alençon

Avec son dernier album "Vivre…", sorti en octobre, il continue de nous offrir des morceaux entêtants entre flamenco et pop. Et si vous avez déjà chanté Si seulement… sous la douche, vous savez que ça promet.

Santa : l'étoile montante

Ex-Hyphen Hyphen et désormais solo, Santa a conquis la scène française avec ses tubes Popcorn salé et Recommence-moi. Préparez-vous à chanter, danser et peut-être verser une petite larme (on ne juge pas).

Carbonne : la révélation made in Montpellier

Si vous ne connaissez pas encore Carbonne, il est temps de rattraper votre retard. Avec son style qui balance entre rap et chanson, le Montpelliérain de 27 ans a cartonné avec Imagine et son album "Par nous-mêmes". On parie qu'il va conquérir Anova en deux morceaux chrono.

Et ce n'est pas tout : la crème de la musique est là

• Styleto : pop élégante et ballades envoûtantes.

• Adé : ex-Thérapie Taxi, elle revient avec un rock brut qui sent la sueur et l'adrénaline.

• Chiloo : à seulement 23 ans, il prouve que la pop française a de l'avenir.

• Pierre Guénard : l'ex-Radio Elvis qui brille en solo avec des textes ciselés.

• Julien Lieb : finaliste de la Star Academy, il incarne douceur et émotion.

• Léman : la Suisse débarque avec des vibes uniques (et non, pas de chocolat).

• Clément Leroux : mélange d'électro et de world music, idéal pour s'évader.

• Esmée : une voix d'or et une résilience qui inspirent.