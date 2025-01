Tendance Live à Alençon. Le boss des coulisses, c'est lui : rencontre avec Matthieu Delaunay

Vous demandez-vous ce qu'il se passe en coulisses une minute, une heure, une journée et même un mois avant l'entrée en scène d'un artiste au Tendance Live d'Alençon à Anova ? Vous pouvez être sûr que Matthieu Delaunay est dans le coup. Le directeur technique du concert, pour la société Kouliss, planifie tout et commence par la salle. "On a envoyé les plans à Anova avant les vacances sur ce qu'on va installer, ce qu'on va accrocher, le design qu'on a choisi sur l'écran vidéo, la lumière, le son, les partenaires, etc.", présente-t-il. Installation sur laquelle s'affairent une quinzaine de techniciens la veille du concert gratuit.

"C'est du non-stop"

Le lendemain matin, vendredi 24 janvier 2025, jour du Tendance Live, les équipes seront sur le pont dès 11h pour les balances des artistes, comprendre les réglages du son. "On commence souvent avec l'artiste local qui est prévu en première partie du concert. Puis à partir de 13h30, on enchaîne tous les artistes. C'est du non-stop avec très peu de temps entre les deux, comme lors du vrai soir", explicite le directeur technique. Les réglages sont indispensables pour obtenir un enchaînement fluide pendant le concert. "C'est enregistré sur les consoles avec des mémoires et le soir on rappelle la mémoire de réglage de l'artiste et comme ça, on peut enchaîner très vite entre deux plateaux", révèle-t-il. Exception faite lorsqu'il y a beaucoup de matériel à installer sur scène. C'est alors le rôle de l'animateur de tenir en haleine le public.

Est-ce alors plus facile cette année en l'absence de groupes à l'affiche ? Non, puisque Adé et Santa, notamment, viennent avec leurs musiciens. Cette dernière a d'ailleurs réservé 1h30 pour les réglages avec les techniciens. "Ce sont les mêmes conditions que des groupes comme Matmatah l'année dernière où il faut un vrai temps de préparation", assure Matthieu Delaunay.

Son meilleur souvenir

Présent à la direction technique depuis la première édition du Tendance Live d'Alençon, il en a gardé plusieurs bons souvenirs et notamment un avec Louane. "C'était l'un de ses premiers plateaux. A ce moment-là, ce sont des artistes qui ne sont pas trop habitués à faire de la scène. Ils n'ont pas vraiment d'équipe technique et donc on les accompagne en leur expliquant comment gérer les retours dans leurs oreilles ou comment va se passer le cheminement d'entrée et de sortie de scène", raconte Matthieu Delaunay. "Quand on voit l'évolution, on ne pourrait plus avoir le même contact, donc c'était vraiment des moments privilégiés de pouvoir côtoyer et accompagner les artistes sur les plateaux des Tendance Live", confie-t-il. Et en particulier l'actrice de La Famille Bélier, un certain 24 janvier 2015, il y a 10 ans.