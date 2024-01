Alençon. Le Tendance Live Anova a 10 ans : c'est le grand jour !

C'était le 25 janvier 2014. Le Parc des expositions Anova accueillait pas moins de 12 artistes sur sa scène pour le tout premier concert Tendance Live à Alençon. Ce vendredi 26 janvier 2024, Tendance Ouest souffle la dixième bougie de son concert. Matmatah, Superbus, Joseph Kamel… Neuf artistes montent sur la scène d'Anova à Alençon pour fêter cet anniversaire devant une salle comble, à guichets fermés.

50 000 spectateurs en 10 ans

Depuis le premier événement en 2014, vous avez répondu présent. Plus grand concert en salle organisé dans le département, le Tendance Live est devenu le grand rendez-vous annuel dans l'Orne que beaucoup d'entre vous ne rateraient pour rien au monde. Vous êtes quelque 50 000 spectateurs à y avoir assisté avec ferveur. On vous a demandé pourquoi cet engouement.

Chaque année depuis dix ans, plus de 5 000 personnes remplissent Anova lors des concerts Tendance Live. - Anthony Almolda

Les artistes se sont multipliés

104. C'est le nombre d'artistes qui se sont produits sur la scène du Tendance Live à Anova. Nombreux parmi eux continuent de s'illustrer au plus haut niveau musical, à l'instar de Vianney et Louane (2015), Vitaa et Joyce Jonathan (2016), Dadju et Hoshi (2018), Claudio Capéo (2019), Tryo et The Avener (2020), Lujipeka (2022) ou encore Black M (2023). Vous connaissez l'ambiance face à la scène, mais savez-vous ce qui se passe en coulisse ? On vous emmène à la découverte d'une longue préparation pour vous offrir le meilleur des spectacles.

Vous êtes des milliers à venir chaque année à Anova pour assister au Tendance Live. Merci pour votre fidélité ! - Anthony Almolda

Des souvenirs en nombre

Depuis 2014, toute l'équipe de Tendance Ouest se mobilise pour préparer des concerts mémorables. Le résultat ? Dix ans de moments inoubliables. Notre équipe se souvient.

Depuis 10 ans, toute l'équipe de Tendance Ouest se mobilise pour vous faire vivre une soirée inoubliable à Anova.