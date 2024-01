Alençon. 10 ans de Tendance Live Anova : nos meilleurs souvenirs

Eric Mas, journaliste

"Nous sommes le 25 janvier 2014. Il y a un peu de stress avant ce premier Tendance Live à Alençon. Il est 19h, une foule compacte est massée devant les portes d'Anova. Je vois passer des milliers de gens : des jeunes, des familles, des personnes âgées… Une foule impressionnante. Il est 19h59, je ne veux pas rater le début du concert. En entrant dans la salle, c'est le choc : Anova plein à craquer. La vue est saisissante. Il est 20h, le premier Tendance Live Anova peut commencer."

Pauline Danguy, assistante

"Ce que je retiens, chaque année, c'est le calme avant la tempête, lorsqu'on prépare la salle et les loges pour les artistes, qu'on veille à ce qu'ils ne manquent de rien. On voit les artistes arriver les uns après les autres, le stress monte jusqu'au début du concert. Une fois que ça commence, on profite aux côtés des spectateurs, dans la fosse. On voit le sourire de 5 000 personnes. Ça fait chaud cœur."

Thibault Deslandes, animateur

"J'ai un souvenir particulier de la deuxième édition, en 2015. La programmation était incroyable. Ce soir-là, il y avait Vianney qu'on venait de découvrir, Louane dont la carrière était en train de décoller. Deux semaines après le concert, elle recevait d'ailleurs un César pour son rôle dans La Famille Bélier. D'ailleurs, je me souviens d'une jeune fille très timide en coulisses. Il y avait aussi Julie Zenatti, Julian Perretta, Cats on Trees et le duo Fréro Delavega. Quand on y repense, c'était assez fou !"

Xavier Bouju, commercial

"Le Tendance Live, c'est l'occasion de passer un moment agréable avec les partenaires. Leur sourire, les mots échangés et les étoiles dans les yeux de leurs enfants, à la rencontre des artistes ou lors d'un tour en backstage, font toujours plaisir à voir."