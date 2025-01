Tendance Live Anova 2025. 1 000 places à gagner dans les McDonald's d'Arçonnay et Condé-sur-Sarthe pour un concert exceptionnel à Alençon

L'édition 2025 du Tendance Live Anova, l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année, se prépare à envahir le Parc Anova d'Alençon. Organisé par Tendance Ouest, le concert promet de faire battre le cœur de la ville et d'offrir une expérience musicale inoubliable.

Un événement musical de grande envergure

Le Tendance Live Anova est l'occasion de découvrir une sélection d'artistes, qui viendront enflammer la scène avec leurs meilleurs hits. Parmi les talents qui fouleront le sol du Parc Anova cette année, on retrouvera des noms incontournables comme Kendji Girac, l'un des artistes français les plus aimés du public, ainsi que Santa, Adé, Carbonne, Chiloo, Pierre Guénard, Clément Leroux, Esmée, Julien Lieb, Styleto et Léman. Ces artistes, aux styles variés, promettent de faire vibrer le public alençonnais avec un concert explosif.

1 000 places gratuites à retirer dans vos McDonald's d'Arçonnay et Condé sur Sarthe

1 000 places pour ce concert unique seront mises à disposition au McDonald's de Condé-sur-Sarthe et Arçonnay dès 12h aujourd'hui. Ce système de distribution est sans obligation d'achat et permettra à chacun de bénéficier de deux places par personne (dans la limite des stocks disponibles). Il vous suffit de vous rendre dans ces restaurants pour repartir avec vos précieux billets. Attention, la demande risque d'être forte, alors soyez au rendez-vous dès l'ouverture.