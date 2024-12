Alençon. Kendji Girac rejoint la programmation du Tendance Live 2025 !

Celui qui a conquis le cœur des Français depuis sa victoire dans The Voice en 2014 sera sur scène pour interpréter ses plus grands succès ! Kendji Girac rejoint ainsi Santa, Carbonne, Adé, Julien Lieb et toute la programmation du Tendance Live Alençon, organisé par Tendance Ouest vendredi 24 janvier 2025.

Un succès fulgurant

Kendji Girac est désormais un pilier de la chanson française grâce à son style mêlant flamenco, pop et sonorités gitanes.

Avec plus de 4 millions d'albums vendus, Kendji Girac enchaîne les succès : des tournées et collaborations prestigieuses (avec Soprano, Vianney ou Claudio Capéo) ; son dernier album "Vivre" connaît une réédition spéciale pour les fêtes ; et il sera en tournée en France en 2025 sur les festivals de l'été et en 2026 dans les plus grandes salles, comme la salle Antares du Mans le 1er février, Le Liberté à Rennes le 8 février, le Zénith de Rouen le 11 février, Caen le 13 février et l'Accor Arena Paris le 14 mars 2026.

Une soirée pleine de surprises

Le Tendance Live à la salle Anova d'Alençon promet de rassembler des fans de tous les âges pour une soirée placée sous le signe de la fête. Kendji Girac interprétera ses plus grands succès, mais pourrait aussi dévoiler des morceaux de son prochain album, attendu avec impatience. Préparez-vous à chanter, danser et vibrer avec l'un des artistes les plus populaires de la scène française.

Gagnez vos places !

Vous rêvez d'assister à cet événement exceptionnel ? Tendance Ouest vous offre la possibilité de remporter vos places ! Pour participer, rien de plus simple : envoyez CONCERT au 7 14 15 (0,75€ par SMS, trois SMS nécessaires). Bonne chance à tous, et rendez-vous le 24 janvier à Alençon pour une soirée inoubliable !