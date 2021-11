Alençon. Le nouvel album de Kendji dans la boîte à musique du 31 août

Amigo le nouvel album de Kendji Girac est sorti le vendredi 31 août 2018. Pour son troisième opus, le vainqueur de The Voice 3 a travaillé notamment avec Vianney, Damso et Claudio Capéo. Les deux premiers extraits de cet album, Maria Maria et Pour oublier ont été plébiscités par les radios pendant tout l'été 2018. Le troisième a été dévoilé le vendredi 24 août 2018. Tiago, c'est son nom, était dans la boîte à musique de ce vendredi 31 août 2018.

