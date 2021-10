Hors Normandie. Du beau monde sur l'album VersuS de Slimane et Vitaa

Avec une sortie prévue le vendredi 23 août 2019, l'album VersuS de Vitaa et Slimane verra la participation de nombreux invité de prestige.

Le duo va ainsi accueillir Kendji sur le titre "Fais Comme ça", Camille Schneyder et Sola sur "Baladé". Camelia Jordana, elle, participera au titre "On my skin" et les deux invités de marque de cet album ne seront autres que Gims et Amel Bent.

Le premier sera présent sur "Hasta la vista" et l'interprète de "Viser la lune" collaborera sur "A la vie".

Deux surprises attendent également les fans sur ce nouvel album. La reprise du titre "Je te le donne" et surtout "A fleur de toi", la chanson de Vitaa qui avait permis à Slimane d'être repéré dans la saison 5 de The Voice.