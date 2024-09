Musique. Slimane annonce une grande nouvelle à ses fans !

Slimane a annoncé cet été une tournée mondiale, rendue possible par l'exposition médiatique dont il a bénéficié lors de son passage à l'Eurovision 2024. Arrivé quatrième pour la France avec son tube Mon amour (74 millions de streams), l'ancien gagnant de "The Voice" se produira à l'hiver 2025 à Montréal, New York et Miami, après avoir visité Berlin, Londres, Milan, Helsinki, Varsovie ou encore Barcelone. Il cartonne également avec sa tournée Cupidon Tour qui fait salle comble partout où elle s'arrête, avec plus de 350 000 billets vendus. D'ailleurs, Slimane passe par la Normandie avant la fin de l'année. Il sera dimanche 29 septembre au Zénith de Caen et le 27 novembre également. Il sera aussi au Zénith de Rouen le 25 octobre et le 9 novembre 2024.

Mais ce n'est pas tout ! Slimane, actuellement coach dans "The Voice Kids" sur TF1, vient d'annoncer qu'il préparait un nouvel album solo, le cinquième de sa carrière. Après Chroniques d'un cupidon, son quatrième disque, écoulé à 216 000 exemplaires, il a partagé une story il y a quelques jours à ses 1,6 million d'abonnés. En effet, il a divulgué une vidéo prise devant une console de mixage, avec la présence d'un guitariste. "On part sur l'album 5" écrit-il en légende.

Récemment, il travaillait avec Anabel, son amie qu'il avait emmenée sur les premières parties du Versus Tour. Il a également été aperçu en studio avec Durel, son protégé et vainqueur de "The Voice Kids" saison 9.