Manche. Une ville normande dans le top 15 des villes les plus sûres de France en 2024

Le ministère de l'Intérieur a récemment publié son classement 2024 des villes les plus sûres de France, basé sur les données de délinquance enregistrées par la police et la gendarmerie nationales. Cette année, Cherbourg-Octeville se distingue en occupant la 13e place du classement, une amélioration par rapport à sa 17e position en 2023.

Avec une population de 77 808 habitants, Cherbourg-Octeville a enregistré un total de 2 331 crimes et délits en 2023. Cela se traduit par un risque de 29,958 crimes pour 1 000 habitants, soit environ 3%. Ce ratio, bien inférieur à celui des grandes métropoles, place la ville parmi les plus tranquilles de France, confirmant sa réputation de ville paisible.

Un classement appuyé sur les chiffres du ministère de l'Intérieur

Le classement, qui prend en compte 368 villes de plus de 22 500 habitants en France métropolitaine, repose sur une méthodologie rigoureuse. Cette année, douze critères ont été utilisés, couvrant un large éventail de crimes et délits, tels que les cambriolages, les dégradations volontaires, et les violences sexuelles. Les nouvelles données disponibles au niveau local ont permis d'affiner le classement, offrant une vision plus précise de la sécurité dans ces villes.

Les données de ce classement proviennent du ministère de l'Intérieur, via l'Etat 4001, un outil d'enregistrement des crimes et délits commun à la police et à la gendarmerie nationales.