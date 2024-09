JO 2024. "Quelque chose à faire une fois dans une carrière" : ces deux jeunes policiers manchois rentrent de Paris

Simon (22 ans) et Lise (23 ans), deux policiers adjoints cherbourgeois, ont vécu l'euphorie olympique d'une façon toute particulière. L'un était le chauffeur du commissaire de Cherbourg sur la période des Jeux olympiques, et le conduisait à ses réunions et sur les sites à partir desquels il gérait des compagnies de CRS. L'autre faisait partie de la patrouille pédestre, et s'occupait de la sécurisation des voies JO.

"On est voué à vivre tous les jours dans l'inconnu"

Affectés à Cherbourg à l'année, ces deux jeunes policiers adjoints se sont portés volontaires pour venir prêter main-forte aux forces de l'ordre dans la capitale. "J'avais forcément un peu la pression parce que c'est l'inconnu, sourit Lise, mobilisée sur la période entre la fin des JO et le début des Jeux paralympiques. Après, dans ce métier, on est voué à vivre tous les jours dans l'inconnu, on ne sait pas sur quoi on va tomber le lendemain." Simon confirme : "On a su gérer. Il y avait tellement de collègues sur place qu'on ne s'est jamais senti seul là-bas."

Les deux Manchois ont acquis de l'expérience lors d'un été où la sécurité des Français et des touristes venus garnir les rues de Paris était une préoccupation centrale. "On ne voit pas ce genre de missions tous les jours. C'était quelque chose à faire au moins une fois dans une carrière", reconnaît Simon.

"Les vacanciers voulaient des photos avec nous"

Lise se souvient d'un climat relativement tranquille : "Il y avait une très bonne ambiance, que ça soit avec les collègues que l'on ne connaît pas forcément de France, ou de l'étranger d'ailleurs. La population était super, les vacanciers étaient de très bonne humeur et voulaient des photos avec nous, surtout les étrangers."

15 à 19 nouveaux policiers adjoints venus sont attendus sur l'ensemble du département, à l'issue d'une campagne de recrutement lancée dans la Manche. A terme, la plupart deviendront gardiens de la paix. Simon vient de réussir le concours et attend son affectation. Lise retentera sa chance fin septembre après un premier échec. Avec une ligne supplémentaire sur le CV : "Cela va m'apporter de l'expérience, c'est sûr. Toute chose faite en tant que policier nous en apporte."