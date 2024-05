Jeux olympiques. "A événement exceptionnel, mesure exceptionnelle": ce qu'il faut savoir sur le renfort de forces de l'ordre annoncé par Beauvau

"A événement exceptionnel, mesure exceptionnelle", concède Frédéric Desguerre, secrétaire national délégué pour la zone ouest pour le syndicat Unité-SGP. "On va fournir (en effectifs) la plus grosse partie sur les sites olympiques de la région parisienne, mais sur la zone ouest nous avons aussi Nantes et Châteauroux qui accueillent des épreuves", précise le délégué syndical, détaché au commissariat de Rouen.

Ce sont environ 48 000 policiers et gendarmes qui seront déployés en Ile de France pour l'ouverture des Jeux olympiques. Et la Seine-Maritime va participer à l'effort de maintien de l'ordre. On annonce environ 275 effectifs de policiers seinomarins mobilisés pendant la période des JO. Pour compenser cette mobilisation exceptionnelle autour de Paris, le ministère de l'Intérieur a annoncé le renfort de 14 000 policiers et gendarmes sur tout l'hexagone pendant l'été.

387 forces de l'ordre en plus en Seine-Maritime

En Seine-Maritime 387 agents des forces de l'ordre supplémentaires par rapport à l'été 2023 vont être déployés d'après la préfecture. D'où viennent-ils ? Ce ne sont pas de nouvelles recrues, il s'agit en fait d'agents déjà en poste à qui consigne a été donné de ne pas poser de congé du 24 juillet au 11 août, c'est-à-dire la période des Jeux de Paris. "Sur cette période, il y aura donc 100% d'effectifs, aucune vacance ne sera accordée aux fonctionnaires de police", précise Frédéric Desguerrre.

Mais cela a un prix pour l'administration. Les syndicats ont manifesté en début d'année et en avril dernier pour demander au ministère de l'Intérieur de la clarté concernant les primes prévues pour les agents mobilisés. Les organisations sont ainsi parvenues à négocier trois niveaux de primes, "il y en a une de 1 000 euros pour les policiers qui seront présents du 24 juillet au 11 août, peu importent les sites, et elle passe à 1 600 euros pour ceux qui vont en renfort sur Paris, enfin pour les agents qui travaillent habituellement sur la capitale cela monte à 1 900 euros".

Les policiers sont fatigués

"La mobilisation a porté ses fruits puisque les décrets d'application sont tombés dans l'après-midi même", précise Karim Bennacer, secrétaire régional d'Alliance Police National. Mais le syndicaliste ne crie pas victoire pour autant, "ces renforts pendant les Jeux olympiques c'est un moindre mal, on voyait mal comment on aurait pu fonctionner puisque plus de 300 effectifs seinomarins (avec gendarmes) vont être envoyés vers Paris", explique Karim Bennacer qui considère que les renforts annoncés vont juste combler les effectifs envoyés sur la capitale. Le syndicaliste alerte également sur l'épuisement des forces de l'ordre. "Malgré l'actualité qu'on a eue malheureusement à déplorer dans le département les semaines passées, on a fait face, on fera toujours face, mais nous sommes suremployés, les policiers sont fatigués, il faut être vigilant."

D'autant que d'autres missions seront à couvrir avant l'ouverture des Jeux olympiques, telles que les festivités du 80e anniversaire du Débarquement du 5 au 7 juin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé, jeudi 30 mai, le déploiement de 43 000 forces de l'ordre en Normandie et en Bretagne pour les cérémonies du D-Day.