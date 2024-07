Météo. Après la Normandie, Paris accueille l'averse pour l'ouverture des JO 2024

Aujourd'hui en Normandie, la remontée de la goutte froide (une "poche d'air très froid" provenant d'un vent d'air polaire, qui se retrouve isolée dans une masse d'air plus chaude) annonce des averses orageuses dans l'après-midi. Même si ces précipitations devraient se calmer en soirée dans notre région, elles dériveront vers Paris, impactant directement la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, prévue en extérieur.

A Paris, les prévisions météorologiques sont peu encourageantes pour cet événement de grande envergure. Selon les experts de Météo France et de Météo Consult-La Chaîne Météo, il y a désormais 70% à 80% de chances de pluie pendant la cérémonie. Les modèles les plus pessimistes envisagent même des précipitations pouvant atteindre 10 à 15mm en seulement trois heures, soit l'équivalent de huit à dix jours de pluie. Cette dégradation pluvio-orageuse pourrait non seulement perturber la cérémonie, mais aussi augmenter à nouveau le débit de la Seine, avec un pic attendu entre 20h et 22h.

Malgré ces conditions météorologiques défavorables, l'athlète Mélina Robert-Michon a déclaré à RMC : "On aimerait qu'il fasse beau et qu'on soit bien. Mais même sous la pluie, on portera le drapeau, on sera fiers, on va faire la fête pareil. Rien ne nous arrêtera." Une détermination qui illustre bien l'esprit olympique, prêt à braver les éléments pour célébrer ce moment historique.