Manche. Renfort de police dans le département : le bémol des syndicats

Six nouveaux policiers nationaux devraient arriver en septembre dans la Manche. La préfecture du département en a fait l'annonce, mercredi 10 mai.

Ce renfort est remis en question par le syndicat Unité SGP Police FO, majoritaire dans la Manche. "Ces '6 nouveaux postes' ne sont pas des créations et ne combleront pas les départs de cette présente année et des années antérieures, notamment à Cherbourg et Saint-Lô", critique Cyrille Postaire, le représentant du syndicat. Unité SGP Police FO souhaiterait huit policiers à Cherbourg, cinq à Saint-Lô et trois à Coutances, avec aussi des affectations de policiers adjoints supplémentaires partout. Il regrette aussi que ce mouvement ne soit pas ouvert aux policiers motards.