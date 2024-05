Normandie. Des policiers et gendarmes en renfort pour cet été

Avec les Jeux olympiques et la saison estivale, les forces de sécurité ne vont pas chômer cet été. Sur tout le territoire français, 14 000 policiers et gendarmes supplémentaires vont être mobilisés, par rapport à un été classique. Dans la Manche, cela représente 111 agents en plus sur le terrain par rapport à l'été 2023. En Seine-Maritime, ce sont 387 policiers et gendarmes en plus de mobilisés. Ils seront 115 en plus par rapport à 2023 dans la Sarthe.

Des vacances en décalé

Ces renforts ne vont pas forcément venir d'autres régions ou départements. Il s'agit aussi de personnels manchois qui vont prendre leurs vacances en décalé augmentant ainsi mécaniquement le nombre de policier et de gendarmes présents sur le territoire. "Ces policiers et gendarmes garantiront un niveau inédit de sécurité sur nos plages, lieux de villégiatures ou sites touristiques", assure la préfecture, avec aussi la sécurité du quotidien. Selon les services de l'Etat, cette mobilisation des forces de l'ordre permet de sécuriser les JO tout en maintenant tous les autres événements existants.