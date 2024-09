Caen. Mathias Faride nage dans le bonheur des Jeux olympiques

De son quotidien d'entraîneur à l'Entente Nautique Caennaise, Mathias Faride va plonger dans le grand bain d'ici un mois et demi. Il a été choisi pour être volontaire sur les épreuves de natation aux Jeux olympiques de Paris. "J'ai candidaté sur le site de la Fédération française de natation. Au bout de quinze jours, ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils avaient transmis ma candidature à Paris 2024. J'ai reçu un mail trois mois plus tard, avec la confirmation", raconte le Caennais de 57 ans.

Au plus près de Léon Marchand

Une surprise exceptionnelle qui l'attend à la Défense Arena de Paris dès le 26 juillet, date de début des JO. Pour y faire quoi ? "Je vais être équipier équipementier", glisse-t-il. En d'autres termes, "je vais m'occuper des équipements sur les lieux de la compétition (lignes d'eau, drapeaux de virage, etc.), mais aussi tout ce qui est consommable pour les athlètes et le public".

Ancien nageur de niveau national et entraîneur depuis plus de 40 ans, Mathias Faride n'en est pas à son galop d'essai. Il a déjà organisé plus d'une compétition autour du bassin caennais, mais jamais d'une telle ampleur. L'excitation est à son comble. "J'ai hâte. Je suis un peu comme un gamin qui attend son cadeau de Noël", sourit le quinquagénaire. Impatient d'être au plus près des nageurs de classe mondiale, Mathias Faride va vivre ses premiers Jeux olympiques de l'intérieur, au moment où la natation française brille avec notamment Léon Marchand, nouveau roi des bassins. "Je vais être tout près des exploits de nos jeunes nageurs. Je l'aurais fait pour tous les sports mais là, en natation, mon sport de prédilection, c'est le rêve absolu", se confie Mathias Faride. Dans quelques semaines, fort est à parier que ce féru de sport aura des étoiles dans les yeux…