[Photos] Cherbourg. "C'est extraordinaire !" : Manu Chao fait l'unanimité pour le premier concert des Art'zimutés

Mardi 24 juin, la plage verte de Cherbourg était en proie à une agitation peu commune, celle des grands événements. En effet ce soir-là, Manu Chao donnait son premier concert dans le Cotentin.

Rêves d'enfant : les spectateurs s'arrachent les billets

Pour son spectacle, l'artiste n'avait autorisé la mise en vente que 3 000 billets. Le 25 avril, à l'ouverture de la billetterie, ses fans étaient dans les starting-blocks. "Nous étions connectés 5 minutes avant et on rafraîchissait la page toutes les 2 secondes", se souvient une festivalière.

"Nous étions connectés 5 minutes avant et on rafraîchissait la page toutes les 2 secondes."

D'autres avaient choisi de multiplier les forces en se connectant avec ordinateur et téléphone ou même mieux : "On était cinq amis sur le coup, le premier qui avait les places devait appeler les autres", explique un groupe de jeunes.

Les 3 000 billets sont partis en moins de 10 minutes. Beaucoup de spectateurs réalisaient un rêve.

Il y avait aussi des familles. "Si je n'avais pas réussi à avoir les billets, je ne serais pas restée vivante à la maison très longtemps", explique une maman en riant. Côté organisation, le festival a relevé un titanesque pic de visites sur son site. "On a eu 10 fois plus de visiteurs en quelques minutes avec Manu Chao qu'en un an en temps normal", avait expliqué Benjamin Flambard et sans grande surprise, tous les billets sont partis en moins d'un quart d'heure.

3 000 spectateurs étaient sur la plage verte le 24 juin pour assister au premier concert de Manu Chao dans le Cotentin.

Un concert hors du temps

Entre le port Chantereyne et le centre-ville, le public était au rendez-vous sous le soleil. "C'est extraordinaire ! Il y a plein de monde et il fait super beau. On voulait absolument une place et on a réussi à l'avoir, c'est trop bien", confie une spectatrice le sourire aux lèvres. Pour la soirée, le chanteur légendaire a rassemblé toutes les générations.

Des petits enfants aux grands-parents, toutes les générations étaient présentes au concert.

"Manu Chao, c'est mon enfance, forcément je l'ai fait découvrir à mes enfants et aujourd'hui nous sommes venus en famille", expliquait une mère de famille.

Ce premier concert d'échauffement demandait un peu plus d'adaptation mais chez les bénévoles aussi la bonne humeur était au rendez-vous.

Côté bénévoles, la venue de l'artiste demandait un peu d'adaptation, mais là aussi la bonne humeur était au rendez-vous. "C'est le tout premier concert de warm up, alors nous avons commencé les installations quelques jours avant les autres années. Mais je suis fan de Manu Chao alors je suis super content", expliquait Julien Pilard en direct sur Tendance Ouest. Le fidèle bénévole est venu de Saint-Etienne spécialement pour l'événement.

Quelques heures avant le spectacle, "Tendance Ouest" est allé à la rencontre des bénévoles pour une interview en direct.