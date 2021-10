La 20e édition des Art'Zimutés se déroule sur la plage verte de Cherbourg-en-Cotentin du 27 au 29 juin 2019. Un festival éco-responsable qui fait la part belle à la musique avec de nombreux concerts, mais aussi au cirque, théâtre, ou encore au sport.

Pour cet anniversaire, retrouvez de nombreuses animations gratuites dans le centre de Cherbourg en Cotentin. Il y aura notamment des spectacles:

VENDREDI & SAMEDI 20h30 :

* La Meute " 78 Tours "

Plage verte

SAMEDI 12h et 17h30 :

* Cie La Contrebande " Bal Trap "

Place Général de Gaulle - gratuit

SAMEDI 15h :

* IN C

Place Général De Gaulle - gratuit

SAMEDI 16h :

* Les Urbaindigènes " La Revue Militaire "

Place Général de Gaulle - gratuit

Ecoutez Benjamin Flambard, de l'association organisatrice Musiques en Herbe, nous présenter cette édition anniversaire:

Les Art'zimutés 2019

Faites-vous plaisir dès maintenant avec un avant-goût de la programmation:

Les concerts auront lieu vendredi 28 et samedi 29 juin 2019 avec Moha La Squale, Deluxe, La colonie de vacances.... Retrouvez le programme complet et la billetterie sur www.lesartzimutes.com et la page Facebook de l'événement.

