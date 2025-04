Cherbourg. "Dix fois plus de visites en 10 minutes que sur une année" : Manu Chao explose tous les records des Art'zimutés

"Manu Chao vient en concert pour le premier warm-up des Art'zimutés !" Lorsque la nouvelle a été annoncée jeudi 24 avril, elle a résonné comme un boulet de canon. Pour la première fois, la légende franco-espagnole de 63 ans vient donner un concert à Cherbourg. Manu Chao sera sur la scène des Art'Zimutés sur la plage verte le 24 juin pour le tout premier concert de warm-up du festival. Au programme, un spectacle d'au moins deux heures avec les meilleures chansons de l'artiste.

3 000 places parties en à peine 10 minutes

Vendredi 25 avril à 14h, le festival met en vente les 3 000 billets d'entrée pour le concert. En à peine 10 minutes, plus aucun ticket n'était disponible. "Merci du fond du cœur. Nous sommes sincèrement désolés pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à obtenir de place", lance l'équipe du festival sur sa page Facebook. La billetterie du concert a fait exploser tous les records de la page web des Art'zimutés : "Le site internet du festival a eu dix fois plus de visites en 10 minutes que sur une année", confie Benjamin Flambard qui est chargé de la production du festival. Ce premier warm-up s'annonce déjà enflammé !