Hors Normandie. Gringe dévoile le clip de "Scanner" avec Léa Castel !

Gringe, dont le premier album "Enfant Lune" est dans les bacs depuis le 2 novembre, vient de clipper un deuxième morceau après sa collaboration avec OrelSan, Vald et Suikon Blaze AD sur le titre "Qui dit mieux". Dans le clip de "Scanner", Gringe est accompagné de la chanteuse Léa Castel et rend hommage à son frère atteint de schizophrénie.

Pour réaliser le clip, le membre des Casseurs Flowteurs s'est entouré de Greg & Lio, les réalisateurs qui ont remporté les deux dernières victoires de la musique des clips de l'année et qui ont également été nommés lors de la dernière cérémonie des Grammy's Awards. Le clip a été tourné en plan séquence, c'est-à-dire qu'il a été réalisé en une seule et même prise sur une route en Ukraine. Au casting on retrouve Rod Paradot césar du meilleur espoir en 2016 pour le film "La tête haute".

Découvrez le nouveau clip de Gringe en featuring avec Léa Castel :

La tournée de Gringe passera au Cargö à Caen le 15 février et par le 106 à Rouen le 5 avril.

