Rouen. La Métropole lance Kit Kool, un dispositif de prévention et d'information destiné au public en milieu festif

Un nouveau dispositif de prévention en milieu festif vient d'être créé par la Métropole Rouen Normandie. Il s'agit d'un meuble nommé Kit Kool et équipé de brochures informationnelles et d'objets de prévention. Il permet "de prévenir et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles et la consommation de substances (alcool, psychotropes)", indique la Métropole. La salle de concert 106 et le Zénith de Rouen bénéficient de ce dispositif depuis mardi 12 novembre.

Un outil utile pour les salles de concerts et spectacles

"On s'inscrit complètement dans ce type de projet dans la mesure où la sécurité de notre public, c'est la mission première, confie Didier Thibault, directeur du Zénith de Rouen. On met en place des safe zones [zone refuge] et on constate aujourd'hui qu'il y a une recrudescence de pression due à des substances, alcool ou autres, et qui peut être gênant pour le public, ajoute le directeur. Ce type d'outil nous permet d'avoir une sensibilisation mais aussi une écoute. Si une personne du public se sent agressée psychologiquement ou physiquement, elle peut venir nous voir", insiste-t-il.

"On est content de cette initiative. On a aussi défini des référents pour agir au plus vite sur ces sujets, assure Jean-Christophe Aplincourt, directeur du 106. C'est un peu comme le présentoir à prospectus, ça va être un meuble du quotidien qu'on va entretenir et rendre attractif, explique-t-il. Les lieux culturels sont souvent vus comme des lieux devant montrer l'exemple donc on s'est dit qu'il fallait adhérer à cette démarche", poursuit Jean-Christophe Aplincourt.

Dans le Kit Kool, on retrouve des flyers sur la prévention routière, sur les violences sexistes et sexuelles, les addictions, ainsi que des éthylotests etc.

Des flyers et des couvre verres anti-drogue

"Lorsque je suis arrivé à la Métropole, j'ai participé à une réunion sur les problèmes liés à la vie nocturne à Rouen, raconte Martin Dermien, coordonnateur de prévention de la délinquance à la Métropole. A cette époque, il y avait souvent des femmes victimes de piqûres et qui ne se sentaient pas bien après des soirées", poursuit-il. Avec son équipe, il a donc pensé à utiliser des flight cases, des meubles de transport utilisés dans l'univers musical pour y mettre des flyers de prévention et des objets comme des éthylotests et des couvre verres anti-drogue destinés au public des milieux festifs. Finalement, pour ce projet, la Métropole de Rouen a récupéré deux flight cases de la société d'audiovisuel MTCA et rénovés par l'Atelier autonome basé à Rouen.