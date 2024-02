Rouen. L'Atelier autonome veut favoriser le réemploi du plastique

La démarche était inscrite dans l'ADN de l'Atelier autonome, cet atelier de bricolage participatif ouvert à tous à Rouen, près de la préfecture. Ici, les outils sont à disposition pour de la menuiserie, de la découpe 3D, de l'électronique, du bricolage en tout genre et de l'impression 3D à partir de plastique. Cette activité génère parfois des chutes de plastique et aussi des rebuts. "Assez rapidement, on s'est demandé comment on sourçait ce plastique et comment on peut le retraiter derrière", explique Jean-Sébastien Niel, président et cofondateur de l'Atelier autonome. Car la démarche du lieu est bien de s'interroger sur sa consommation et son impact sur la planète.

"C'est une matière précieuse qu'il faut utiliser du mieux possible"

"On peut broyer ce plastique, l'extruder et avec des moules, on peut injecter des pièces grâce à ces plastiques. On peut aussi faire des plaques que l'on peut usiner pour faire d'autres objets", développe Jean-Sébastien Niel. Ainsi, l'Atelier autonome fabrique des enseignes, des petits bijoux ou des horloges qui sont vendues par la suite dans des boutiques indépendantes de Rouen. L'Atelier a même construit une machine qui transforme des bouteilles plastiques en filaments pour imprimante 3D. Du déchet naît une nouvelle matière première. La démarche a séduit l'Ademe, l'Agence de la transition écologique, qui a récompensé l'Atelier autonome lors d'un appel à projet normand sur les démarches low-tech. L'objectif désormais ? S'équiper de matériel professionnel pour aller plus loin. "On a besoin d'un broyeur, d'une presse à injection et d'une presse à plaque", détaille Jean-Sébastien Niel. À terme, l'Atelier autonome serait donc une petite unité locale de recyclage et de réemploi. Des petits ruisseaux naissent les grandes rivières. Sans plastique.