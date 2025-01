Rouen. Découvrez les deux nouveaux projets musicaux du Zénith : "Les secrets de l'orchestre" et "Les dîners Jazz"

De nouveaux projets musicaux voient le jour au Zénith de Rouen. En parallèle de la programmation de l'établissement, le directeur, Didier Thibault, a voulu aller plus loin. Jeudi 30 janvier, il a présenté deux nouveaux projets : "Les secrets de l'orchestre" et "Les dîners Jazz".

"Transmettre les clés de la musique classique"

"Les secrets de l'orchestre", "c'est le fruit d'une rencontre avec deux musiciens. L'idée étant de faire venir la musique classique au Zénith", indique Didier Thibault, directeur du Zénith de Rouen. L'objectif de ce projet est aussi de "confronter les enfants à la musique classique", poursuit-il. Depuis septembre, des élèves en CM1, CM2 et en 6e, scolarisés dans l'agglomération rouennaise, participent à des ateliers visant à leur "transmettre les clés de la musique classique", assure le directeur du Zénith.

Au total, huit rendez-vous mensuels leur permettent de découvrir toutes les familles des instruments : à cordes, à vents etc. En parallèle, ils apprennent également deux chansons composées par Cédric Lemire, professeur d'éducation musicale dans les Hauts de Rouen, et Axel Salmona, professeur de violoncelle et compositeur à Rouen. Pour Cédric Lemire, "Les secrets de l'orchestre" ont plusieurs points forts comme "le lien avec la structure, le travail musical et vocal et les rencontres avec des musiciens et des artistes".

Le 19 juin prochain, un orchestre symphonique interprétera l'œuvre Piccolo, Saxo et Compagnie aux côtés des élèves. Par la suite, Didier Thibault espère "étaler ce projet sur tout le territoire français dans une vingtaine de salles en France".

"Les dîners Jazz"

Un autre projet musical est aussi porté par le Zénith de Rouen, ce sont "Les dîners Jazz". Il débutera jeudi 3 avril. L'objectif est de développer le jazz. Dans cette optique, le salon VIP du Zénith sera baptisé Pannonica en référence à Pannonica de Koenigswarter, surnommée "la baronne du jazz". Ce lieu accueillera dans un premier temps les premiers convives partenaires de l'établissement qui découvriront, tout en dînant, l'univers musical du jazz, son histoire et ses acteurs.

Courant 2026, l'objectif est de proposer cette offre au public et d'organiser ces dîners dans la grande salle du Zénith.