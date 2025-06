[En images] Rouen. Les secrets de l'orchestre :4 000 élèves chantent au Zénith

C'est l'aboutissement d'un an de travail. 4 000 élèves ont interprété deux chansons aux côtés d'un orchestre symphonique au Zénith de Rouen jeudi 19 juin. Nommé Les secrets de l'orchestre, il s'agissait d'un projet pédagogique porté, notamment, par le Zénith de Rouen cette année. Depuis septembre, des élèves en CM1, CM2 et 6e, scolarisés dans l'agglomération rouennaise, ont appris deux chansons : Pas nette la planète de Guillaume Duval et J'ai mal à ma planète de Cédric Lemire.

Cédric Lemire est professeur d'éducation musicale dans les Hauts de Rouen. Pour Les secrets de l'orchestre, il a enfilé sa casquette de musicien et a composé une chanson que les enfants ont apprise puis chantée au Zénith.

Margot Messler est chanteuse à Rouen et enseigne aussi au conservatoire. Pour la représentation des Secrets de l'orchestre, elle a guidé les jeunes élèves en chantant avec eux avec son micro devant l'orchestre symphonique.

"J'ai réussi à me retenir de pleurer"

Dans ce projet pédagogique, les enfants ont été sensibilisés à plusieurs thèmes comme le réchauffement climatique, les déchets jetés dans la nature, etc. Guillaume Duval, professeur de chant au conservatoire de Grand-Couronne, a d'ailleurs composé une des deux chansons. Le jour de la représentation, "la première phrase que les enfants ont chantée m'a fait un choc, j'ai réussi à me retenir de pleurer", confie-t-il. A la fin, une fois la pression retombée, il n'a pas pu retenir ses larmes. Du côté des enfants, certains étaient impressionnés comme Rafael Kergolot, élève à l'école Ferry-Jaurès de Saint-Etienne-du-Rouvray. "D'habitude, on chante seul et là il y a du monde comme si on était connu, ça fait bizarre !", s'exclame-t-elle. Finalement tout s'est bien passé et les enfants ont tous joué le jeu en chantant en chœur.

Près de 40 musiciens se sont produits sur scène le jour de la représentation des Secrets de l'orchestre au Zénith de Rouen. Ils ont accompagné, en musique, les enfants qui avaient appris deux chansons pour le jour J.

Dans le cadre des Secrets de l'orchestre, le Zénith de Rouen était presque plein. Les 4 000 élèves scolarisés dans l'agglomération qui ont participé à ce projet se sont produits pour la première fois dans cette immense salle.