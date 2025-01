[En images] Rouen. Dans la fabrique des tiny houses, de petites maisons pour les sans-abri

Depuis 2020, Franck Renaudin, entrepreneur social, construit des "tiny houses" ("petites maisons" en anglais) de 14m2 pour des personnes sans-abri à Rouen et dans l'agglomération. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme "Un toit vers l'emploi", qui vise à offrir à des personnes à la rue un accompagnement vers l'emploi et un accès durable à un logement, les fameuses tiny houses. Elles sont fabriquées par l'entreprise de Frank Renaudin, La Fabrik à Yoops, à Rouen.

Couper, assembler et aménager

Les tiny houses sont faites en bois, qu'il faut couper en amont. "Ça se construit pas à pas", explique Clément Arcelus, menuisier au sein de La Fabrik à Yoops.

La première étape pour construire une tiny house est de couper le bois dont elle est faite. Ci-contre, les morceaux de bois serviront à construire le bardage extérieur. Ils seront positionnés à la verticale au niveau des murs.

Clément Arcelus est menuisier au sein de La Fabrik à Yoops. Une fois que chaque morceau de la tiny house a été coupé, il peut commencer à assembler les pièces entre elles. Polyvalent, il porte aussi la casquette d'électricien.

"On commence par l'ossature des planchers puis on passe aux murs qu'on assemble. Le plus long, ce sont les finitions. Sinon, c'est comme un jeu de construction."

Une fois les ossatures assemblées, l'isolation, le pare-vapeur et le pare-pluie posés ainsi que le plancher, il faut poser le bardage extérieur. Cela ressemble à des tasseaux de bois sur lesquels des planches seront fixées.

Et le rythme est plutôt soutenu, "on est sur des cycles de quatre maisons tous les deux mois et demi", confie Franck Renaudin. "En 2022, on en a produit 9, 12 en 2023, 13 l'an dernier et pour 2025, l'objectif est d'en produire au minimum 16."

Cette future tiny house est presque prête. Il faut encore ajouter les panneaux de bois extérieurs et s'occuper des finitions intérieures. Au niveau de l'agencement, on retrouve une pièce de vie, une cuisine et une salle d'eau.

Si ces tiny houses s'adressent aux personnes sans-abri, "des particuliers ou des entreprises peuvent les acheter - le prix s'élève à 44 000€ - à condition de les laisser en location aux personnes" dans le besoin. Aujourd'hui, 14 maisons sont louées.

